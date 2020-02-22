فيورنتينا وميلان.. التعادل الإيجابي يفرض نفسه على مباراة الفريقين





كانت المباراة سجالا بين الفريقين، وفي أحداث شوطها الأول، وبلغت نسبة استحواذ ميلان على الكرة 57%، بينما استحوذ فيورنتينا على الكرة بنسب 43%، وسدد لاعبوه 4 كرات منها 2 على المرمى، بينما سدد ميلان كرتين منها واحدة على المرمى، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





أما في الشوط الثاني، فاستطاع الكرواتي ريبيتش تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56، بعدما ارتطمت تسديدته بمدافع نادي فيورنتينا.





وفي الدقيقة 62، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ديلبرت لاعب نادي فيورنتينا.





وفي الدقيقة 85، تحصل نادي فيورنتينا على ضربة جزاء، ليسددها بولجار بنجاح في شباك بيجوفيتش، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 36 في المركز السابع، ورصيد نادي فيورنتينا للنقطة 29 في المركز الثالث عشر.

انتهت مباراة فريقي فيورنتينا وميلان، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.