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فن

جينفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد توأمها

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:44 ص
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
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محمد نحلة

احتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بعيد ميلاد توأمها ماكس Max وإيمي Emme، الـ12، ونشرت صورة لهما أثناء طفولتهما، عبر حسابها على "إنستجرام".


وكتبت جنيفر لوبيز: "أعلم أنكم تبلغون 12 عامًا، اليوم، لكنكما ستظلون دائمًا أولادى، عيد ميلاد سعيد".



وخطفت إيما ابنة النجمة العالمية جينفير لوبيز الأنظار إليها بعدما شاركت والدتها في غناء إحدى أغانيها الشهيرة Let's Get Loud و أيضا أغنية Born in the U.S.A خلال حفل افتتاح دورة ألعاب super bowl. 


وظهرت ايما التي تبلغ من العمر 12 عاما بفستان ابيض ، وخلال وصلتها الغنائية أبرزت موهبتها الغنائية الموروثة عن والدتها. 


وتألقت جينيفر لوبيز خلال حفل افتتاح دورة العاب super bowl الذي أقيم بمشاركة النجمة العالمية شاكيرا. 
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