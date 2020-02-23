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فن

بحضور نجوم الكرة.. تفاصيل حفل عمرو دياب بـ وسط البلد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:53 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نحلة

أحيا المطرب عمرو دياب، حفلا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالتحرير.


وقدم عمرو باقة من أغانيه منها أغنية "الليلة"، وأغاني البوم "سهران"، واستقبل الجمهور الأغاني بالتصفيق الحاد والغناء معه.


حرص على حضور الحفل عدد من نجوم الكرة أبرزهم هانى رمزى لاعب الأهلى السابق، ووليد صلاح الدين لاعب الأهلى السابق، الإعلامى كريم حسن شحاتة.


واقتربت أغنية "هيعيش يفتكرني" للمطرب عمرو دياب من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 4 أيام من طرحها.


الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.


وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، هي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها، بحبه، أول يوم في البعد".


ويحيي الهضبة حفلا في مركز المنارة يوم 28 فبراير، وهو أول حفل له بعد طرح ألبوم سهران رسميا.



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