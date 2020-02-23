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رياضة

محترم وكبير.. ميدو: أفتخر أنني دربت هذا اللاعب

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:08 ص
ميدو
ميدو
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سيد احمد
نشر احمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب ميدو: "‏اكتر لاعب بفتخر اني دربته هو طارق حامد رجل محترم ولاعيب كبير!! ".


وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

‏‎‎وانت بالنسبة لجماهير الزمالك نموذج وقدوه لاي لاعب.. شكرا ياميدو.

‏‏‎‎ارجل لاعب في مصر.

‏‎‎ارجل لاعب ياعالمي❤️❤️


يذكر أن فريق الزمالك فاز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 فى تاريخه.


سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي.


وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بنشرقي.


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