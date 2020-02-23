محترم وكبير.. ميدو: أفتخر أنني دربت هذا اللاعب





وكتب ميدو: "‏اكتر لاعب بفتخر اني دربته هو طارق حامد رجل محترم ولاعيب كبير!! ".









وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





‏‎‎وانت بالنسبة لجماهير الزمالك نموذج وقدوه لاي لاعب.. شكرا ياميدو.





‏‏‎‎ارجل لاعب في مصر.





‏‎‎ارجل لاعب ياعالمي❤️❤️









يذكر أن فريق الزمالك فاز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 فى تاريخه.









سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي.









وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بنشرقي.









اكتر لاعب بفتخر اني دربته هو طارق حامد رجل محترم ولاعيب كبير!! @TarrekHameed — Mido (@midoahm) February 22, 2020