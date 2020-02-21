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رياضة

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:37 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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إسماعيل محمود
مدح أحمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعد إدارته لأزمة مباراة القمة في الدوري المصري، كما أكد إقامتها في موعدها.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على تويتر: "عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية.. يسطر التاريخ بأنه لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص أو جهة في منظومة كرة القدم.. والمباراة ستلعب في ميعادها".

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل.

وعن الأزمة التي حدثت أمس عقب مباراة كأس السوبر بين لاعبي الفريقين، قال ميدو:"سيتم إيقاف على الأقل ٣ لاعبين من كل فريق إضافة إلى إيقاف بعض المسئولين من كلا الناديين..."

يذكر أن أزمة كبرى قد نشبت أمس بين لاعبي الفريقين، بعد انتهاء مباراة السوبر، والتي توج بها نادي الزمالك بضربات الترجيح.
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