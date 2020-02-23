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منوعات

البيتزا والبطاطس والبرجر.. دراسة: الوجبات السريعة تقلل معدلات الخصوبة للرجال

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نلجأ في كثير من الأحيان لتناول الوجبات السريعة عندما نجد أن الوقت قصير ولا يمكننا أن نحضر وجبات منزلية صحية، خاصة أن الوجبات السريعة بها توابل ومذاق خاص يدفعك لتناولها وإدمانها في كثير من الأحيان. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن جامعة هارفارد الأمريكية نشرت دراسة جديدة حول تناول الأطعمة السريعة وتشير الدراسة خاصة بالرجال لأنهم الأكثر تناولا للأطعمة السريعة بسبب ظروف العمل في كثير من الأحيان. 

أوضحت الدراسة أن الرجال الذين يتناولون أسماك ودجاج وفواكه وخضراوات، نسبة الخصوبة لديهم تكون عالية جدا وقدرتهم على الإنجاب تكون قوية بعكس الرجال الذين يفضلون تناول الوجبات السريعة تقل نسبة الخصوبة ويتعرضون لانخفاض أعداد الحيوانات المنوية. 

وأشارت الجامعة إلى أن الدراسة أقيمت بناء على الفحوصات الطبية للكليات العسكرية الأمريكية، وأن البطاطس المقلية والبرجر والبيتزا من أشهر الوجبات السريعة والأكثر ضررا على خصوبة الرجال. 
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