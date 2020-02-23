أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية نائبا عن الجيزة | شاهد

أدى رجل الصناعة محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، اليمين الدستورية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة د. علي عبد العال، نائبا عن دائرة الجيزة، وذلك بعد الإعلان عن فوزه بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألفا و٢١٣ صوتا .









وتنص المادة 104 من الدستور على أن يشترط أن يؤدى النائب أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".









وأكد أبوالعينين في تصريحات صحفية، أنّه عازم على إعداد عدد من مشروعات القوانين تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتخدم الصناعة وتطورها، إضافة إلى الدفع في اتجاه تعظيم الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين.









وأضاف أبوالعينين ، أنّه سيستمر في الدفاع عن القضايا الوطنية سواء في الداخل والخارج من خلال علاقاته البرلمانية المنتشرة في برلمانات الدول الصديقة.









يذكر أن رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما انتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .









وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.









انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما انتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .









كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .





بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .









كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوى التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال .









جوائز عالمية :

فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوى القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.







