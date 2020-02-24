أفضل أيام الصيام في شهر رجب.. المفتي يكشف عنها.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن أفضل أيام الصيام في شهر رجب، وذلك عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».





وقال « علام » في بيانه فضل الصيام في شهر رجب، إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي عظم الله – سبحانه وتعالى- من شأنها، ويثبت له ما يثبت لبقية الأشهر الحرم.





واستشهد بما روى عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ‏‏قَالَ : ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ‏: «‏أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، أخرجه مسلم.





وأوضح المفتي أنه يجوز للمسلم أن يصوم ما يشاء من شهر رجب؛ لقوله – تعالى-: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، ( سورة الحج: الآية 77)، مشيراً إلى أن هذا من باب فعل الخير والتقرب إلى الله – عز وجل-.





ونوه أن الاستحباب يتأكد في يومي الاثنين والخميس من هذا الشهر وفي الأيام الثلاثة البيض، وهن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من الشهر الفضيل.





حكم صيام أول يوم في شهر رجب

وفي سياق متصل، بين الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الصوم في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم.





وأفاد عاشور، فى إجابته عن سؤال « حكم صيام أول رجب ؟ »، أنه يشرع للإنسان صيام أول رجب، ولكنه غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أت أول شهر رجب يوم جمعة فقال العلماء يجوز إفراد الصوم يوم الجمعة ولكن مع الكراهية اى يكون مكروه فيضم الخميس والجمعة معه.





وتابع: واستحباب الصوم في شهر رجب ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه النسائي، فدل ذلك على استحباب الصوم في شهر رجب.





فضل شهر رجب

شهر رَجَب هو الشهْر السّابع في التقويم الهجري٬ ولأنّهُ من الأشهرُ الحُرم فهو شهرٌ كريم وعظيم عند الله٬ وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر٬ ونهى عن الظُّلم فيها تشريفًا لها٬ ويتركُ فيه العَرب القتال إحترامًا وتعظيمًا لهُ٬ وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، [سورة التوبة:36 الآية.

والأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية هي: مُحرَّم٬ وذي الحجَّة٬ وذي القعدة٬ و سُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم؛ لأنّ الله - سُبحانهُ وتعالى- منع فيها القِتال، كما اقتضت حكمةُ الله أن فضَّل بعض الأيام٬ والشهور٬ واللّيالي على بعض.

ويُطلقُ على شهر رجب أحيانًا اسم "مضر" نسبةً إلى قبيلة مضر؛ حيثُ كانت هذه القبيلة تُبقي وقتَهُ كما هو دون تغيير ولا تبديل مع الأشهر الأخرى على عكس القبائل الأُخرى من العرب الذين كانوا يغيِّرون في أوقات الأشهُر بما يتناسب مع حالات الحرب أو السّلم عندهم، إضافة إلى أن شهر رجب يُسمّى أيضًا ً بالأصم لأنَّه لا يُنادى فيه إلى القتال٬ ولا يُسمع فيهِ صوت السِّلاح.

فضل شهر رجب

شهر رجب وقعت فيه حادثةُ الإسراءِ والمعراج٬ كما أمَر الله بتحويل قبلةِ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المُشرفة في مُنتصف شهر رجب في السّنة الثانية للهجرة كما ورد عن ابنِ عبّاس.

وحث الِرُسول -ّ صلى اللّه عليهِ وسلم- على الصيام فيه باعتباره من الأشهر الحرم، وذلك حين جاءَهُ رجُلٌ من أهِله وقد عذَّب نفسَه بالصيام فطَلب الرسول-عليهِ الصّلاةُ والسّلام-منه أن يصوم شهر رمضان ويومًا من كلِّ شهر٬ ثم قال لهُ الرّجُل زدني٬ فطلب منه أن يصوم يومين٬ فقال الرَّجُل زدني٬ ثم قال : صُم ثلاثة أيام٬ ثمَّ قال زدني فقال : صُم من الحُرُم.

فضل عمرة شهر رجب

لم يثبت لرسول -صلى الله عليه وسلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب، أو ترغيب فيها،والنبي-صلى الله عليه وسلم-لم يعتمر في شهر رجب، وأنكرت ذلك السيدة عائشة -رضي الله عنها- وقالت: «ما اعتمر رسول الله -لى الله عليه وسلم في رجب قط» رواه البخاري (1776) ومسلم (1255).



