دعاء شهر رجب





شهر رجب .. لاتوجد أية من النصوص الشرعية تؤكد صيامه، ولكن من الأفضل أن يقوم الشخص بالصيام تطوعا لما له من الفضل والبركة والخير الكثير التى يعود عليه، وخاصة أن الصيام يعد إحدى وسائل جلب رضا الله سبحانه وتعالى وتكفير الذنوب الآثام التى قد تكون قد أرتكبت فى وقت سابق.





صيام هذا الشهر يعتبر اقتداء بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذى كان يكثر من صيام هذا الشهر، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية فى هذا الصدد، ومن فضائل هذا الشهر أنه ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يجب على كافة المسلمين الإسراع فى التقرب إلى رب العالمين حتى يكون لهم نصيبا من فضائله.





هناك العديد من الفضائل التى تعود على الإنسان المسلم من صيام شهر رجب والتى تتمثل فى الأتى:

يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والآثام للأشخاص الصائمين.

يخرج الشخص الصائم من الدنيا بالتوبة النصوح.

يقضى الله سبحانه وتعالى عن عباده الصائمين سبعون حاجة عند الفزع الأكبر وأهوال يوم القيامة وعند دخول القبر.

يضاعف الآجر والثواب العظيم الذى يحصل عليه الشخص الصائم والذى يعادل ختم القرآن الكريم سبعون ألف مرة.

للشخص الصائم أجر من رابط فى سبيل الله سبحانه وتعالى سبعين سنة.

يشفع لسبعين واحدا من أهل بيته يوم القيامة.

يبنى له سبعون ألفا قصرا من قصور الجنة فى الفردوس الأعلى.

كما أن صيام كل يوم من أيام هذا الشهر يعادل صوم سنة كاملة وقيام ليلها.





الدعاء في أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان».





ونقلت قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" (1/ 264): «وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ».





الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»





رُوي‏ أنَّ النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا رأى هلال رجب قال: "اللّهُمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ" .





شهر رجب العديد من الأسماء والتي تبلغ ستة عشر اسما، والتى منها رجم والأصب والمقيم والمعلى وغيرها من الأسماء الأخرى، وقد سمى بهذا الأسم “رجب”، لأنه كان يرجب فى العصر الجاهلى وكان له مكانة عظيمة عند سائر الخلق، فضلا عن وجوب ترك النزاع والقتال فى هذا الشهر، وقد سمى بالأصب، نظرا للرحمة التي تصب على كافة المخلوقات فى هذا الشهر، وسمى أيضا برجم، لأنه ترجم فيه الشياطين، كما سمى بالشهر الحرام، فلكل اسم سببا للتسمية.





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