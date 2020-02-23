منح 90 ألف جنيه لـ طلاب حاسبات عين شمس .. ابتكارات ذكية لذوي الإعاقة البصرية

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق كلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة عين شمس لحصول فريق " إرشاد" على المركز الأول عن مشروع يقدم نظام تكنولوجى قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على الأشياء وقياس المسافات وفريق " ايرو 404" على المركز الثالث عن مشروع يوفر نظام مكون من تطبيق الكترونى لذوي الإعاقة البصرية





وقالت الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس في تصريحات لـ صدى البلد ان الكلية تمتلك أحدث المعامل بمواصفات عالمية وتضم 22 معملا مع توفير خدمة بجودة عالية من خلال توافر عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي فضلًا عن السرعة العالية للإنترنت وتعمل المعامل من الساعة 8 صباحا الي 8 مساء. وتلعب الكلية دورا كبيرا فى تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على المنافسة فى السوق العالمية، ودعم الطلاب على دمج الذكاء الاصطناعي وبرمجة الروبوت لخلق برمجيات تطبيقية ذات استخدام عملي من خلال المحاضرات التفاعلية لتمكين الطلاب منوها ب أن الكلية سوف تشارك بمسابقة في روسيا خلال الفترة القادمة .





وأضافت عميدة كلية حاسبات ومعلومات خلال تصريحات لـ صدى البلد ان الكلية تمتلك ايضا عدة برامج وهي برنامج هندسة البرمجيات وبرنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج الأمن السيبرانى وبرنامج الوسائط المتعددة وتتميز البرامج بأنها تساير أحدث الاتجاهات العالمية فى تطوير التعليم وتحديثه حيث تتضمن المقررات الدراسية أحدث المعلومات و التقنيات فى مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي و أمن المعلومات والوسائط المتعددة و الارتباط بسوق العمل والتفاعل مع المجتمع وذلك بتحديد الاحتياجات اللازمة في مواصفات الخريج وإدراجها بـ محتويات المقررات الدراسية لإكساب الطالب التقنيات والمهارات لمواكبة هذه الاحتياجات لخدمة المجتمع والجامعة بالاضافة الى مشرف أكاديمي لكل طالب من أعضاء هيئة التدريس لمساعدته وارشاده الى تطبيق نظام الساعات المعتمدة ومتابعته أثناء الدراسة ومساعدته لحل المشكلات التي يواجهونها أثناء الدراسة.

وأكد طلاب حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، أن الهاكاثون مسابقة ابتكارية يجتمع فيها مطورو الحلول الذكية لابتكار حلول تكنولوجية للتحديات في مدة قدرها 54 ساعة ويهدف هاكاثون المدن المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساهمة في خلق بيئة متطورة تكنولوجيًا في المدن الحديثة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي بصورة متساوية ومستقلة، الأمر الذي يحقق رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.









وأضاف احمد صبري طالب بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات جامعة عين شمس خلال ندوة خاصة لصدى البلد أن فريق إرشاد مكون من أحمد حسين ومصطفي محمد و زياد محمد و احمد صبري و محمد رشاد، وحصل الفريق على المركز الأول عن مشروع يقدم نظاما تكنولوجيا قائما على الذكاء الاصطناعي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على الأشياء وقياس المسافات إليها والتمييز بينها، وذلك من خلال تطبيق على الهاتف المحمول للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن تحديد المكان ومعرفته من خلال التقاط الصورة حيث يقوم التطبيق لمعرفة كل ما هو أمامه ونقله إلى لذوي الاعاقة البصرية عن طريق الصوت. منوها بأن هذه نسخة تجريبية وليست جاهزة للاستخدام مؤكدا انه خلال الاشهر القادمة يكون تطبيقا جاهزا للاستخدام عن طريق تحميله للهاتف وتم منح الفريق 25 ألف جنيه .





وأضاف محمد خالد طالب بالفرقة الرابعة حاسبات عين شمس خلال ندوة بموقع صدي البلد ان فريقه المكون من خمسة طلاب من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس وهم " محمد عصام محمد السيد و محمد حسن محمد رضوان وعبدالله عثمان ابراهيم" منوها بأن فريقه يسمي " ايرو 404"حصل على المركز الثالث عن مشروع يوفر نظاما مكونا من تطبيق الكترونى لذوي الإعاقة البصرية يمكنهم من خلاله حجز رحلات النقل العام وتنبيههم فى حالة وصول الأتوبيس الخاص بهم كما إنه ينبه السائق ايضا والوصول بسهولة لذوي الاعاقة البصرية وهذا يتم عن طريق تطبيق يحمل على الهاتف المحمول وجاءت الفكرة من وجود صعوبة ذوي الإعاقة البصرية في الوصول الي الاماكن بسهولة إلا في حالة وجود مرافق لهم وتم منحها بقيمة مالية قدرها 15 ألف جنيه.





وأضاف خالد أنه حصل علي مبلغ 50 ألف جنيه هو وفريقه لتنفيذ مشروع تخرجهم وهو عبارة عن سيارة بدون سائق لفرد واحد داخل الجامعات والمستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و تسير السيارة في أماكن محدودة مثل المستشفيات الجامعات الوحدات السكنية المغلقة مشيرا إلى أن السيارة تعمل بالكهرباء و يتم التعامل بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيارة بنظام تطبيق علي الموبايل بمجرد دخولهم الجامعة يمكنهم التعامل مع السيارة عن طريق التطبيق بواسطة تسجيل صوتي يتم إرساله الي السيارة عن طريق التطبيق ومن خلال ذلك يتم التواصل .





وتطرق الحديث مع محمد خالد حول تقديمه ومعرفة طريق التقديم إلى المنحة وهو عن طريق الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي وارسال جميع البيانات التي تخص المشروع بكل تفاصيله منوها بأن أكاديمية البحث العلمي صرفت 21 مليون جنيه لأكثر من 200 مشروع وكان من نصيب جامعة عين شمس دعم 50 مشروعا لهم مقدمة من الأكاديمية منوها الى دعمهم للباحثين والطلاب.









ومن جانبه قال احمد صبري طالب بكلية حاسبات عين شمس وهو من فريق إرشاد ان الكلية لها دور اساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحديثة ومواكبة التطورات منوها بأن ذلك التطوير الذي حدث للمناهج هو العامل الأساسي في تحقيق أهدافنا.







