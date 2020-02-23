ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص في سرقة المواشي بـ دمياط

تمكنت اجهزة الامن بدمياط من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى من قرى دمياط وبيعها بمحافظتى الدقهلية والشرقية.

كان قد تلقى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط اخطارا من العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بورود عدة بلاغات مختلفة بشأن سرقة المواشي والذي أمر بتشكيل فريق بحث تضمن المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط لسرعة التحري وكشف غموض الواقعة بالإضافة إلي ضبط مرتكبيها .



