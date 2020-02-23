ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص في سرقة المواشي بـ دمياط

تمكنت اجهزة الامن بدمياط من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى من قرى دمياط وبيعها بمحافظتى الدقهلية والشرقية.
كان قد تلقى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط اخطارا من العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بورود عدة بلاغات مختلفة بشأن سرقة المواشي والذي أمر بتشكيل فريق بحث تضمن المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط لسرعة التحري وكشف غموض الواقعة بالإضافة إلي ضبط مرتكبيها .
وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، الشقيقين تامر حمام، محمد حمام المقيمان بجزيرة العزبى وسط بحيرة المنزلة والسابق اتهامه فى عدة قضايا ما بين ( سرقة مواشى – سلاح نارى ) حيث قام المتهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص ( سرقة مواشى )، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 قطع ماشية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة سالفة الذكر فضلًا عن ارتكابهم وقائع سرقة ماشية أخرى وتم تحرير المحضرين أرقام 3346 و2705 لسنة 2020 جنح مركز شرطة دمياط وتم عرض المتهمين علي النيابه العامه التى امرت بحبسهم اربعه ايام علي ذمه التحقيقات .