متحدث البترول: نستهدف رفع القدرة الإنتاجية لحقل ظهر لـ 3 مليارات قدم يوميا

قال حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب بمعنى أن حقل ظهر يمثل 40% من إنتاج البترول داخل مصر، لافتا إلى أن حقل ظهر جعل مصر تتوقف عن استيراد الغاز منذ أغسطس عام 2018.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "حقل ظهر يوجد به 14 بئرا تنتج حوالي 2.7 مليار قدم مكعب".





وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أنه من المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 3 مليارات قدم يوميا خلال مارس المقبل.





ونوه بأنه تم تجهيز حقل ظهر خلال 22 شهرا فقط في حين أن المشروعات المماثلة له عالميا تحتاج إلى 6 سنوات ليدخل العمل، معقبًا "إنجاز كبير وراءه شركات مصرية".