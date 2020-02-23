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السياحة: انطلاق مبادرة "مصر جميلة" تزامنا مع هاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا".. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:28 م
السياحة
السياحة
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إبراهيم القادري
قال محمد فاروق رئيس السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة ، إن مبادرة مصر جميلة بدأت مع هاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا" في فبراير الماضى وما دفعنا لذلك هو التلقائية في الأفعال والصور . 


وأضاف محمد فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الصور التي رأيناها كانت من جميع أنحاء مصر من القرى والمدن  والمناطق الصناعية   .


وأوضح، أن مبادرة مصر جميلة تتواكب مع سياسة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والقطاع الخاص في تنفيذ السياحة المستدامة    .


وتابع محمد فاروق  ، أن السياحة المستدامة نهدف منها أن تكون جميع محافظات مصر محافظات سياحية بالتعاون مع المحافظين وشباب المحافظات  حتي نضمن ان يكون لدينا رواج سياحي طوال العام  .


واستكمل، أن الفرق بين مبادرة مصر جميلة ومبادرة اتصور كأنك في اوروبا اننا احتضنا جميع الصور التي تم تصويرها وقمنا بفتح الباب لرفع صور جديدة  .


وأشار الي ان هناك لجنة تحكيم مكونة من عدة محكمين لاختيار أجمل عشر صور وتكريم أصحابها .

 

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