السياحة: انطلاق مبادرة "مصر جميلة" تزامنا مع هاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا".. فيديو

قال محمد فاروق رئيس السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة ، إن مبادرة مصر جميلة بدأت مع هاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا" في فبراير الماضى وما دفعنا لذلك هو التلقائية في الأفعال والصور .









وأضاف محمد فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الصور التي رأيناها كانت من جميع أنحاء مصر من القرى والمدن والمناطق الصناعية .









وأوضح، أن مبادرة مصر جميلة تتواكب مع سياسة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والقطاع الخاص في تنفيذ السياحة المستدامة .









وتابع محمد فاروق ، أن السياحة المستدامة نهدف منها أن تكون جميع محافظات مصر محافظات سياحية بالتعاون مع المحافظين وشباب المحافظات حتي نضمن ان يكون لدينا رواج سياحي طوال العام .









واستكمل، أن الفرق بين مبادرة مصر جميلة ومبادرة اتصور كأنك في اوروبا اننا احتضنا جميع الصور التي تم تصويرها وقمنا بفتح الباب لرفع صور جديدة .









وأشار الي ان هناك لجنة تحكيم مكونة من عدة محكمين لاختيار أجمل عشر صور وتكريم أصحابها .







