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رياضة

بعد وفاته في سن الـ 37 عاما.. هاني أبوريدة ينعى عمرو مراد فهمي

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:42 م
عمرو فهمي
عمرو فهمي
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ريهام بكير
نعى المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للكاف والذي وافته المنية ظهر اليوم.

وتوفي عمرو فهمي اليوم، عن عمر يناهز ٣٧ عاما، بعد معاناة وصراع مع المرض اللعين.

وعبر أبوريدة عن حزنه العميق منذ أن علم بظروف مرض الفقيد منذ فترة طويلة، مشددا على مواساة أسرته ووالده مصطفى مراد فهمي، داعيا المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته، وأن يجعل مرضه في ميزان حسناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان على مصابهم الأليم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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