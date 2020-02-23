بعد وفاته في سن الـ 37 عاما.. هاني أبوريدة ينعى عمرو مراد فهمي





وتوفي عمرو فهمي اليوم، عن عمر يناهز ٣٧ عاما، بعد معاناة وصراع مع المرض اللعين.





وعبر أبوريدة عن حزنه العميق منذ أن علم بظروف مرض الفقيد منذ فترة طويلة، مشددا على مواساة أسرته ووالده مصطفى مراد فهمي، داعيا المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته، وأن يجعل مرضه في ميزان حسناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان على مصابهم الأليم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



