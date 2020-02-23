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ليست أبوظبي الرياضية.. محمد فضل يكشف مصدر لجنة الانضباط فى توقيع العقوبات على لاعبي الأهلى والزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:16 م
محمد فضل
محمد فضل
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حمزة شعيب
قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية بـ اتحاد الكرة، إن اللقطات التى إستند إليها المجلس فى توقيع العقوبات على لاعبي الأهلى والزمالك إخذت من الفار .

وأوضح فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لم ناخذ اللقطات من قناة أبو ظبي الرياضية بل تم أخذها من الفار، وكل ماقولته وصرحت به هو أن مصدرنا فى شرائط المباراة كان الفار ، مردفا:"قولت أخذنا معانا لقطات من أبو ظبي ولم اقل القناة".

وتابع عضو اللجنة الخامسية بإتحاد الكرة:"أعتذر للقائمين على قناة أبو ظبي الرياضية، لافتا إلى أن ماحدث من لاعبي الأهلى والزمالك عقب المباراة شئ مؤسف ولايليق بلاعبي الفريقين.

ومن جانبه نفي الإعلامى يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، لقطات أو شرائط فيديو لـ لجنة الإنضباط  بالإتحاد المصري لكرة القدم، لإتخاذ العقوبات اللازمة على لاعبي الأهلي والزمالك.


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي، استناد لجنة الانضباط إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

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