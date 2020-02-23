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منوعات

مقتل ملاكم كيك بوكس شهير طعنا على يد عصابة مسلحة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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أحمد شريف

لقى بطلا كيك بوكس شهير بعمر 19 عامًا وآخر بعمر 36 عامًا حتفهما بعد تعرضهما للطعن حتى الموت من قبل عصابة كانت تسطو على مزرعة للقنب.


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، وصف أصدقاء الملاكم  خزيمة دوجلاس بأنه كان  "متواضعا" و "موهوبا للغاية" في رياضة الكيك بوكس ، حيث مثل المملكة المتحدة في المسابقات الدولية ، في حين ناشدت عائلة الضحية الاخرى المعروف باسم  وسيم رمضان الجميع بأن "يتذكروه في صلواتهم" .


وقتل  الملاكم  دوجلاس وآخر يدعى  رمضان طعنًا في معركة امتدت إلى الشارع في بريرلي هيل بالقرب من دودلي ، بمقاطعة  ويست ميدلاندز الانجليزية، حيث نقل رمضان إلى المستشفى وتوفي بعد وقت قصير.


ورأى شهود العيان  مجموعة من الرجال يحطمون نوافذ العقار الذي يسكن فيه الملاكم في الساعة 3.30 من صباح يوم الخميس ويمشون حاملين معهم نباتات القنب.


وألقت شرطة وست ميدلاندز القبض على رجلين يبلغان من العمر 23 و21 عامًا في هوليهيد بورت بويلز هذا الصباح لاشتباههما في التآمر للسرقة والقتل.


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