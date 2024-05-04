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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تحذر مجددًا من اجتياح إسرائيل لـ رفح.. مدير سي. آي. إيه في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن صراع غزة.. وإصابة 70 راكبًا بعارض صحي على متن طائرة ألمانية

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • مشرعون ديمقراطيون: ثمة أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي
  • بلينكن: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى حدود المقبول"
  • مدير "سي. آي. إيه" في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن صراع غزة
  • مصرع 12 شخصاً شمال هايتي بسبب الأمطار الغزيرة
  • إصابة 70 راكباً بعارض صحي مفاجئ على متن طائرة ألمانية

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن ثلاثة مصادر أمنية مصرية بمطار القاهرة الدولي قالوا إن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه)، وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت صحيفة "البيان" إن مشرعين من الحزب الديمقراطي الأمريكي قالوا في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

كما قالت الصحيفة، إن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن حذر مجدداً من شن هجوم إسرائيلي واسع على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قائلاً إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

ومن صحيفة "الاتحاد"، لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر إنجراف التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال هايتي واستمرت عدة أيام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات في هايتي قولها إن 11 شخصا من بين الضحايا لقوا مصرعهم في لابوري الضاحية الجنوبية لكاب هايتيان إثر انهيار منزل بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة لعدة أيام، موضحة أن المبنى المنهار أدى بدوره إلى انهيار منزلين آخرين فيما توفي شخص نتيجة إنهيار أرضي آخر في منطقة قريبة.

ونقلت الصحيفة أيضًا، أن 70 راكبا على متن إحدى رحلات الطيران المتجهة من موريشيوس إلى مدينة فرانكفورت الألمانية أصيبوا بحالة صحية غريبة تمثلت بالغثيان والقيء في منتصف الرحلة.

وتحركت الفرق الطبية إثر ذلك لاستقبال الطائرة لدى هبوطها في فرانكفورت حوالي الساعة 5:33 عقب إصابة 70 من ركابها البالغ عددهم الإجمالي 290 كانوا على متن الرحلة التابعة لشركة الطيران الألمانية "كوندور" بالغثيان والقيء في منتصف المسافة ما بين موريشيوس وفرانكفورت.

مصر الهجوم الإسرائيلي على رفح رفح مدير سي آي إيه

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