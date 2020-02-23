شكوى أمام الفيفا.. الأهلي: هناك مسئول رياضي يسب ويشتم دون رادع

أعرب النادي الأهلي، عن أسفه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية التي أقيمت على أرض الإمارات التي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال.









وقرر مجلس إدارة الأهلي، اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء قرارات العقوبات ضد لاعبي الفريق والمليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.







