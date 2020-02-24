الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم فياريال 3-2 ويعزز موقعه ثالثا في الترتيب

حقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على فياريال بثلاثة أهداف لهدفين، في المُباراة التي استضافها ستاد "واندا ميتروبوليتانو"، في إطار الجولة 25 من الدوري الإسباني.





وافتتح باكو ألكاسير التسجيل في الدقيقة 16 من الشوط الأول لصالح فياريال، وتعادل أنخل كوريا لصالح الروخوبلانكوس في الدقيقة 40.



