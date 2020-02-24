الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم فياريال 3-2 ويعزز موقعه ثالثا في الترتيب

حقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على فياريال بثلاثة أهداف لهدفين، في المُباراة التي استضافها ستاد "واندا ميتروبوليتانو"، في إطار الجولة 25 من الدوري الإسباني.
وافتتح باكو ألكاسير التسجيل في الدقيقة 16 من الشوط الأول لصالح فياريال، وتعادل أنخل كوريا لصالح الروخوبلانكوس في الدقيقة 40.
وسجل كوكي هدف التقدم في الدقيقة 64، وأكمل جواو فيلكس ثلاثية أتلتيكو مدريد بهدفٍ جاء في الدقيقة 74 من المباراة.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة 43، احتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، فيما يظل برشلونة مُتصدرًا الترتيب برصيد 55 نقطة، فيما يحل ريال مدريد وصيفًا برصيد 53 نقطة.