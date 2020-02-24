هانى تركي يكشف الهدف من أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة بمصر

قال الدكتور هانى تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الهدف من أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة بمصر، هو دمج الشباب مع صانع القرار فى حل التحديات التي تواجه الدول العربية.





وأضاف هانى تركي خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الشباب المصري يتميزون بالتنوع ويمتلكون جميع التخصصات، والتنوع الثقافى و الاجماعى.





وأشار إلى أنهم قرروا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى و مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بتخصيص هذا الأسبوع لتوعية الشباب.





ولفت إلى أنهم طالبوا من الشباب بجميع محافظات مصر بالتقديم فى الأشتراك فى هذا الأسبوع، وأكد أنهم اختاروا 1000 شاب وشابة وفقًا لقواعد معينة تم وضعها.





وأوضح أن كل شاب كان يتم تقييمه من خلال الأفكار و الدراسات، وأن هناك اختيا من جميع محافظات مصر.