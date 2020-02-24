بسبب كورونا.. توقعات بتراجع حركة النقل الجوي العالمية العام الحالي للمرة الأولى منذ عقد كامل

أفادت هيئة النقل الجوي الدولية بأن صناعة الطيران العالمية تواجه خسائر مالية ضخمة، وقد تشهد العام الحالي أول تراجع لها منذ عقد كامل بسبب تفشي فيروس كورونا المحور الجديد.





وحذرت هيئة النقل الجوي الدولية من أن تأثير الفيروس على حركة الطلب قد تكلف شركات الطيران العالمية أكثر من 29 مليار دولار من الخسائر، حيث ينتظر أن تتحمل شركات الطيران الآسيوية العبء الأكبر من هذه الخسائر نظرا لانطلاق الفيروس من مدينة ووهان الصينية.





وأضافت الهيئة أن تفشي الفيروس من المرجح أن يخفض حركة النقل الجوي العالمية بواقع 4.7 %، مما يدحض التوقعات السابقة للهيئة بشأن نمو الطلب ويؤدي لأول انخفاض على الطلب منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.





يذكر أن الفيروس أودى بحياة أكثر من 2200 شخص حول العالم بينما أدى لإصابة أكثر من 76 ألفا.