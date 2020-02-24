ندوة للتوعية بأخطار فيروس كورونا بكلية الآداب جامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، والدكتور هانى أبو العلا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ندوة حول أخطار فيروس كورونا المستجد الأعراض وسبل الوقاية، والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب حاضر خلالها الدكتور أحمد عبد الشافي، الدكتورة أمنية محمود ، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.





وصرح الدكتور أحمد عبد السلام عميد الكلية بأن هذه الندوة تأتى فى إطار خطة الدولة الاحترازية للتصدي للمرض والتوعية بمخاطره وسبل الوقاية منه وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تفشي الفيروس الذى نتج عنه وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص بالصين وبعض الدول الأخرى.

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فيما قال الدكتور هانى أبو العلا إن قطاع خدمة المجتمع بالكلية أعطى أولوية خلال الفترة الحالية لتوعية الطلاب بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه.

واستعرضت الدكتورة أمينة محمود، أعراض المرض والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة الشديدة والتى تؤدي لالتهاب الرئة والفشل الكلوي في حال ضعف مناعة الإنسان، كما تناولت سبل الوقاية منه والتصدي لتلك الأعراض من البداية حتى يمكن مواجهته.