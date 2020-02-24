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تكنولوجيا

إزاى تشيل المتابعين «غير المرغوب فيهم» على إنستجرام بخطوة واحدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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كريم جمال
لا يخلو أى هاتف ذكى أو تابلت من تطبيق إنستجرام الشهير الخاص بتبادل الصور، لدرجة أن عدد مستخدميه تخطو المليار ونصف شخص، الأمر الذى يدفع الكثيرين لجمع أكبر عدد ممكن من المتابعين للحصول على عدد ضخم من اللايكات.

ولكن أحيانا تجد نفسك بحاجة إلى حذف بعض المتابعين لك لأكثر من سبب، وفى الماضى كان فكرة إزالة متباع أكثر صعوبة عبر التطبيق الخاص بإنستجرام، إلا أن الأمر بات أكثر سهولة مما تتخيل.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، كل ما عليك فعله الضغط على المستخدم الذى تريده واختيار remove follower، وبالتالى لن تظهر له أى صور أو قصص خاصة بك، بينما ستشاهد انت كل ما يضعه دون أن يعرف.

يذكر أن المهندسة التقنية جين مانتشون وونج "Jane Manchun Wong"، التي أصبحت تشتهر باكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات، اكتشفت أن خدمة مشاركة الصور إنستجرام "Instagram"، تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى أحدث المنشورات.

و كانت إدارة إنستجرام قد بدأت سابقا بعرض المنشورات حسب الأهمية، وليس حسب التوقيت، ولكن يبدو أن الميزة الجديدة تستهدف المستخدمين الذين يهتمون برؤية أحدث المنشورات.
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