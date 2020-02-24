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مرأة

5 أضرار لتقشير وإزالة شعر الوجه في صالون التجميل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:27 م
5 اضرار لتشقير وازالة
5 اضرار لتشقير وازالة شعر الوجه فى صالون التجميل
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اسماء محمد
تلجأ النساء للذهاب لصالونات التجميل للتخلص من شعر الوجه الزائد باستخدام الشمع لكن هذه الطريقة تسبب الكثير من المشاكل فضلا عن الالم، واحيانااخرى يلجأن لاستخدام مستحضرات التشقير التى تعمل على تفتيح شعر الوجه حتى تتجنب مشاكل نزعه ولكن للأسف هذه العادة ايضا لها الكثير من المخاطر.

وقبل أن تذهبي لصالونات التجميل نعرض ابرز 5 اضرار لتشقير وازالة شعر الوجه فى صالون التجميل، وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .

الطفح الجلدي : 
الحساسية والطفح الجلدي هي الآثار الجانبية الواضحة للشمع وتشقير شعر الوجه.
زيادة نمو الشعر: 
قد يواجه بعض الأشخاص أيضًا زيادة في نمو شعر الوجه بدلًا من انخفاضه. هذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان أيضا إلى نمو زائد.
البثور: 
يصاب بعض الناس أيضًا بالبثور وغيرها من المشكلات الخطيرة بسبب إزالة شعر الوجه بالشمع وتبييضه. 
حروق الجلد: 
يميل التبييض إلى أن يكون قاسيًا جدًا على الجلد لعدد قليل من الأشخاص، وعندما يحاول بعض الأشخاص تبييض شعر الوجه ، يميل الجلد إلى الاحتراق ويترك علامات بنية اللون.
 تقطيعات الجلد: 
تعاني النساء اللواتي يحاولن التخييط لشعر الوجه غير المرغوب فيه في معظم الأحيان من المشكلة الشائعة المتمثلة في جروح الجلد ، حيث لا يتم استخدام الخيط بشكل صحيح ويبدأ في النزي


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