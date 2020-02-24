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مرأة

للوقاية من حب الشباب.. جربي هذا الماسك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:02 م
للوقاية من حب الشباب
للوقاية من حب الشباب جربي هذا الماسك
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اسماء محمد
تعاني الكثير من الفتيات من ظهور حب الشباب والذي يشوه مظهرهن ويسبب لهن الكثير من المتاعب حتى يتخلصن منه. ولكن بعد التخلص منه سرعان ما يظهر مرة أخرى ويكررن العلاج مرات ومرات .


والشوفان مقشر جيد ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ من الجلد، لذلك يمكن استخدام دقيق الشوفان كقشر لتنظيف البشرة من الدهون والاتربة المتراكمة التى تتسبب في ظهور حب الشباب.

وللتخلص من متاعب حب الشباب وتجنب ظهوره نعرض لكم طريقة عمل ماسك دقيق الشوفان للوقاية من حب الشباب، وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .

خطوات استخدام دقيق الشوفان للوقاية من حب الشباب:
- بللي بعض دقيق الشوفان وافركيه على البشرة فى صورة دوائر ولكن دون ضغط زائد. 
- اغسلي الوجه بماء بارد جيدا وليس ساخنا ثم جففيه بمنشفة قطنية.
- مقشر الوجه بالشوفان مفيد للاستخدام المنتظم فهو علاج طبيعي وبالتالي ليس له أي آثار جانبية على هذا النحو.


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