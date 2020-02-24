متعودة دايما.. الزمالك مدرسة الفن و"الانسحاب" أمام الأهلي

أعلن نادي الزمالك، أمس الأحد، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، عدم استكمال مسابقة الدوري العام، في ظل وجود لجنة تسيير الأعمال باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.





وكان من المفترض أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز ولكن لم يذهب الزمالك للقاء وأعلن اتحاد الكرة المصري انسحابه رسميا وتوقيع عقوبات عليه حسب لائحة البطولة.





وانسحاب الزمالك ليس الأول في مواجهاته أمام النادي الأهلي، وهو ما نرصده في هذا التقرير:





- في موسم 1995- 1996، عندما اعترض الفريق على هدف حسام حسن لاعب الأهلي آنذاك، بادعائهم أن الهدف جاء من حالة تسلل، ليقرروا مغادرة ملعب المباراة والانسحاب قبل نهايتها بدقائق قليلة.





- في موسم 1998-1999، انسحب نادي الزمالك من مباراة النادي الأهلي في الدوري، بعد 5 دقائق فقط من بدايتها، لإشهار حكم المباراة طردًا في وجه أيمن عبدالعزيز لاعب الفريق آنذاك ، ليقرروا الانسحاب من المباراة ومغادرة الملعب.





وفي موسم 2015-2016 قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بأنه لن يخوض مباراة القمة على استاد برج العرب، لكنه رضخ في النهاية وخاض الفريق المباراة.



