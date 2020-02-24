سيد عبد الحفيظ يكشف موقف رمضان صبحي من مباراة صن داونز بإفريقيا ..فيديو

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني تلقى تعليمات من رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، بعدم الحديث إعلاميا عن مباراة القمة أمام الزمالك.









وأعلن الليتواني ماسيكا، حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم، الإثنين، فوز الأحمر 2 - 0؛ بعدما اعتبر الأبيض منسحبًا لعدم حضوره إلى ملعب استاد القاهرة، بداعي التعطل المروري.









وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحاته لقناة "أون سبورت"، "هناك قرار من محمود الخطيب بمنع الحديث للجهاز الفني بالكامل واللاعبين عن مباراة الزمالك، رمضان صبحي سينضم للتدريبات الجماعية غدًا وسيتواجد في مباراة صن داونز".





وتابع سيد عبد الحفيظ، "مباراة صن داونز مهمة جدًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز، وسنعود من بيرتوريا ومعنا بطاقة التأهل".





يذكر أن الأهلي سيستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسع والعشرين من فبراير الجاري، قبل أن يحل ضيفًا عليه في موقعة الإياب في السابع من مارس المقبل.