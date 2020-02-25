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أصل الحكاية

رد فعل الأطفال في السعودية على حملة 80.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:24 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
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محمود نوفل
على هامش انتشار "حملة - 80" التي قامت فكرتها على مكافأة السائقين الملتزمين مروريًّا، لم تغفل الحملة توعية الأطفال المصاحبين لأسرهم لحظة الاستيقاف، وقد لاقت هذه التجربة استحسان الصغار.

ويظهر في الفيديو المرفق، 3 أطفال، كانوا برفقة والدهم في جازان، حيث طبَّق المذيع صلاح الغيدان، تجربة حية أمامهم، تثبت أهمية حزام الأمان.

واللافت في الأمر أن الأطفال لم يكونوا على علم بأهمية حزام الأمان؛ الأمر الذي يزيد من مسئولية الآباء والمربين في تعويد أطفالهم وتعليمهم مفاهيم السلامة داخل المركبة.

جدير بالذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن الحوادث المرورية تتسبب بإصابات مختلفة للأطفال؛ ويعود السبب الأول إلى عدم استخدام كرسي الأطفال للرضع ومَن تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات، وعدم ربط حزام الأمان للأطفال ممن هم أكبر سنًّا؛ ما يجعل الرقم الأعلى لضحايا الحوادث المرورية في السعودية لصغار السن ومن هم في ريعان الشباب؛ ولذلك جاءت حملة 80 بفكر مختلف عن سائر الحملات؛ إذ يدعمها المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق بهدف تحقيق هدف من أهداف رؤية السعودية 2030، الذي نص على أن تكون السعودية بحلول 2030 ضمن أقل 20 دولة غير العالم في نسبة الحوادث المرورية.

وما سبق الإشارة إليه، لن يتحقق؛ دون وعي السائق الذي تسعى حملة 80 مبكرًا لاستثماره وتكاثره لانتشاره في المجتمع؛ لينعكس على تحقيق إيجابي في الوصول للهدف.
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