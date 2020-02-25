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رياضة

أحمد شوبير: يجب تطبيق اللائحة على نادي الزمالك في أسرع وقت

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:47 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه في انتظار تطبيق اللائحة ضد نادي الزمالك من اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن عقب انسحاب لاعبي الزمالك من لقاء القمة أمام النادي الأهلي .

وقال شوبير في تصريحات خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، :" الزمالك باسمه وكيانه وتاريخه مينفعش نرى اللي حصل النهاردة في لقاء القمة ".

وتابع شوبير:" لو هناك أشخاص لا يعرفون قيمة نادي الزمالك؟ ممكن أعرفهم .


وأكد شوبير أن الدولة المصرية فوق الجميع وصورتها لن تهتز مهما كانت الظروف مشيرا الي قيام الأمن المصري بتقديم واجبة على أفضل وجه خلال تأمين بعثة نادي الزمالك معلقا :" الأمن وثق كل شئ بالفيديوهات وأسباب عدم اللعب معروفة للجميع ".



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