أحمد شوبير: يجب تطبيق اللائحة على نادي الزمالك في أسرع وقت

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه في انتظار تطبيق اللائحة ضد نادي الزمالك من اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن عقب انسحاب لاعبي الزمالك من لقاء القمة أمام النادي الأهلي .





وقال شوبير في تصريحات خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، :" الزمالك باسمه وكيانه وتاريخه مينفعش نرى اللي حصل النهاردة في لقاء القمة ".





وتابع شوبير:" لو هناك أشخاص لا يعرفون قيمة نادي الزمالك؟ ممكن أعرفهم .









وأكد شوبير أن الدولة المصرية فوق الجميع وصورتها لن تهتز مهما كانت الظروف مشيرا الي قيام الأمن المصري بتقديم واجبة على أفضل وجه خلال تأمين بعثة نادي الزمالك معلقا :" الأمن وثق كل شئ بالفيديوهات وأسباب عدم اللعب معروفة للجميع ".











