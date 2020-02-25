HMD: هواتف نوكيا الجديدة ستظل بكاميرات ZEISS





الأمر الذى يعنى دخول منافس جديد لنوكيا المملوكة لـ HMD على عدسات ZEISS بعد مرور أعوام عدة على الشراكة بين الشركتين، وهو ما كشف عنه جوهو سارفيكاس مدير الإنتاج لشركة ZEISS فى تغيردة على تويتر قائلًا: أهلا بـ سونى فى مجالنا".





وبالتالى لن تظل علامة ZEISS محصورة على HMD بالرغم من كشف الخيرة عن الشراكة الحصرية فى عام 2017، وبالرغم من ذلك ستواصل العمل مع الصانع الألمانى لإنتاج أحدث تقنيات كاميرات هواتف نوكيا المستقبلية.





يذكر أن Sony Xperia 1 II يحتوى على ثلاث كاميرات خلفية من ZEISS بدقة 12 و 12 و 12 ميجا بيكسل وتحتوى على تقنيات فريدة، اما كاميرا السيلفى فستكون بدقة 8 ميجا بيكسل.





