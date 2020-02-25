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تكنولوجيا

HMD: هواتف نوكيا الجديدة ستظل بكاميرات ZEISS

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:00 ص
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 1 II
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كريم جمال
كشفت شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا الفنلندية العريقة عن إستمرارها فى تصنيع هواتفها بكاميرZEISS الشهيرة، بإستثناء هاتف سونى الأخير Sony Xperia 1 II الذى جاء بنفس العدسات.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، بدأت علامة سونى اليابانية فى إستخدام عدسات ZEISS  الألمانية فى كاميرات هواتفها فى فئة الـ Flagship من خلال هاتف Sony Xperia 1 II، وستظل لفترة ليست بالقصيرة تعتمد على هذا النوع.

الأمر الذى يعنى دخول منافس جديد لنوكيا المملوكة لـ HMD على عدسات ZEISS  بعد مرور أعوام عدة على الشراكة بين الشركتين، وهو ما كشف عنه جوهو سارفيكاس مدير الإنتاج لشركة ZEISS  فى تغيردة على تويتر قائلًا: أهلا بـ سونى فى مجالنا".

وبالتالى لن تظل علامة ZEISS محصورة على HMD بالرغم من كشف الخيرة عن الشراكة الحصرية فى عام 2017، وبالرغم من ذلك ستواصل العمل مع الصانع الألمانى لإنتاج أحدث تقنيات كاميرات هواتف نوكيا المستقبلية.

يذكر أن Sony Xperia 1 II يحتوى على ثلاث كاميرات خلفية من ZEISS بدقة  12 و 12 و 12 ميجا بيكسل وتحتوى على تقنيات فريدة، اما كاميرا السيلفى فستكون بدقة 8 ميجا بيكسل. 


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