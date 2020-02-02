سونى تصدر هاتف Xperia 1.1 بـ5 كاميرات.. تعرف على المواصفات

كشف موقع Android Community أن شركة سامسونج تعمل على إصدار هاتف جديد سيتم الإعلان عنه في سلسلة الهواتف الجديدة للعام الحالى 2020 والتى سيتم الكشف عنها في ملتقى عالم الهاتف في برشلونة.





ومن المتوقع أن الهاتف الجديد Xperia 1.1 سيتم إطلاقه في 24 من شهر فبراير الحالى، ووفقا للموقع فإن الهاتف من الممكن أن يتم إصداره بتقنية 5G.





وسيأتى الهاتف الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 865 وشاشة من نوع OLED كما أنه سيتم تشغيل الفيديوهات بنقاء 4K.





كما أن الميزة التى سيتمتع بها الهاتف ستكون باحتوائه على 5 كاميرات : كاميرا أساسية ب 64 ميجا بيكسل و 12 و 12 و 2 و 3.4 ميجا بيكسل، والمميز في كاميرات الهاتف أن الكاميرا الأساسية بقدرة 64 ميجا بيكسل حيث أنها بنفس قدرة الكاميرا الاساسية في هواتف Samsung Galaxy S20 القادمة والتى ستصدر في 11 فبراير الحالى.





وكانت أعلنت شركة شاومى عن هاتف Xiaomi Mi 10 Pro والذى يتمتع بإمكانات هائلة تمكنه من منافسة كل الهواتف الذكية الصادرة في الربع الأول من 2020.







