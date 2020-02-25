بتقنية كاميرا تصدر لأول مرة .. سونى تعلن رسميا عن هاتف Xperia 1 II.. شاهد

أعلنت شركة سونى اليوم عن هاتفها الجديد Sony Xperia 1 II من فئة flagship الذى يتميز بمكونات تكنولوجية عالية، وسيصدر بتقنية 5G.
ويحتوى هاتف Sony Xperia 1 II الجديد على تكنولوجيا AF من سونى والتى ستقدم سرعة ليس لها مثيل في أداء الكاميرا وسرعة التقاط الصور.
ويعمل هاتف Sony Xperia 1 II بمعالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة Sony Xperia 1 II ب 6.5 بوصة مع شاشة من نوع HDR OLED تصل إلى 4K.
ووفقا لموقع Android Central كانت صدرت شاشة Sony Xperia 1 بنفس نوع الشاشة، ولكن شاشة هاتف Sony Xperia 1 II ستكون بعيوب شاشة أقل، ووفقا لشركة سونى فإن هذا سيتلائم مع معدل سرعة شاشة الهاتف وهو 90 هرتز.
وبالنسبة لكاميرات هاتف Sony Xperia 1 II فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية ب 12 ميجا بيكسل وتحتوى على تقنيات فريدة قامت بصنعها شركة سونى الرائدة في تصنيع كاميرات الهواتف، اما كاميرا السيلفى فستكون 8 ميجا بيكسل.
وتأتى بطارية هاتف Sony Xperia 1 II ب 4000 مللى أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن الشريع بمقدار 18 وات ومدعم كذلك بخاصية الشحن اللاسلكى.