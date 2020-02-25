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تكنولوجيا

بتقنية كاميرا تصدر لأول مرة .. سونى تعلن رسميا عن هاتف Xperia 1 II.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:01 ص
بتقنيات كاميرا تصدر
بتقنيات كاميرا تصدر لأول مرة .. سونى تعلن رسميا عن هاتف Xper
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ندى على
أعلنت شركة سونى اليوم عن هاتفها الجديد Sony Xperia 1 II من فئة flagship الذى يتميز بمكونات تكنولوجية عالية، وسيصدر بتقنية 5G. 

ويحتوى هاتف Sony Xperia 1 II الجديد على تكنولوجيا AF من سونى والتى ستقدم سرعة ليس لها مثيل في أداء الكاميرا وسرعة التقاط الصور. 

ويعمل هاتف Sony Xperia 1 II  بمعالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة   Sony Xperia 1 II ب 6.5 بوصة مع شاشة من نوع HDR OLED تصل إلى 4K. 


ووفقا لموقع Android Central كانت صدرت شاشة Sony Xperia 1 بنفس نوع الشاشة، ولكن شاشة هاتف Sony Xperia 1 II ستكون بعيوب شاشة أقل، ووفقا لشركة سونى فإن هذا سيتلائم مع معدل سرعة شاشة الهاتف وهو 90 هرتز. 

وبالنسبة لكاميرات هاتف  Sony Xperia 1 II فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية ب 12 ميجا بيكسل وتحتوى على تقنيات فريدة قامت بصنعها شركة سونى الرائدة في تصنيع كاميرات الهواتف، اما كاميرا السيلفى فستكون 8 ميجا بيكسل. 

وتأتى بطارية هاتف  Sony Xperia 1 II ب 4000 مللى أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن الشريع بمقدار 18 وات ومدعم كذلك بخاصية الشحن اللاسلكى.  


بتقنية كاميرا تصدر لأول مرة .. سونى تعلن رسميا عن هاتف Xperia 1 II.. شاهد
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