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حماية المستهلك: نعمل كخلية نحل لخدمة المواطنين.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، استكمالا للمبادرات التي أطلقها وتستهدف حل مشكلات المواطنين، مثل مبادرة أسبوع في حب الوطن، أو مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين ويكون في الاثنين الثاني من كل شهر وهو بصفة دائمة، بالإضافة إلى قوافل المحافظات التي جابت كل من أسيوط وسوهاج والإسكندرية والشرقية وأخيرًا كفر الشيخ للانتقال للمواطن لموقعه والتفاعل مع شكواه والعمل على حلها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم، الثلاثاء، أن اليوم هو اليوم الرابع لمبادرة أسبوع صديق المستهلك، وهناك أكثر من 100 شركة من أطراف المنظومة الاستهلاكية بما فيهم شركات الغاز والكهرباء والمياه ممثلة في المبادرة. 

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تهتم بمشكلات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد على ضرورة إيجاد آلية لبحث مشكلات المواطنين، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يعمل على حل مشكلات المواطنين كخلية النحل".

وأوضح أن الجهاز يقوم بالتواصل مع المواطن للتأكد من حل مشكلته، مضيفًا أن المبادرة تنطلق لمدة أسبوع واحد لتشجيع الشركات على العمل والاهتمام بمسؤوليتهم تجاه المواطنين.
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