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سيارات

أسعار فيات fiat اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:29 ص
فيات 500 c 2020
فيات 500 c 2020
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات. 

ونستعرض أسعار fiat اليوم في مصر.

أسعار فيات

fiat 500 x 2020
فيات 500 x
fiat 500 تبدأ من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن فيات 500 x

fiat 500 2020
فيات 500 بسعر 265.000 ألف جنيه.


نتيجة بحث الصور عن فيات 500


فيات 500 c 2020
fiat 500 c
فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه .


نتيجة بحث الصور عن فيات 500c

fiat 500 c مانيوال
فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.

صورة ذات صلة


تيبو ٢٠٢٠
فيات تيبو 2020
fiat tipo 2020 تبدأ من 189.900 حتى 309.900 لأعلى فئة.
فيات تيبو


نتيجة بحث الصور عن فيات تيبو 2020

بونتو ٢٠١٩
أسعار فيات بونتو 2019
fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن فيات بونتو 2019

fiat doblo 2019
فيات دوبلو بسعر 320.000
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