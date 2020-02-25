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شاهد.. آخر ما قاله حسنى مبارك عن وزير مالية الإخوان خلال شهادته أمام المحكمة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:42 م
الرئيس الاسبق محمد
الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك
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آيات أحمد
قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، إنه يسمع عن قيادات الإخوان وأسمائهم كمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، ولكنه لا يعرفهم، ولا يعرف التفاصيل، موضحًا أن الإخوان المسلمين أو الجماعة الإرهابية لم يكن لديها مشكلة فى التمويل.

وأضاف محمد حسنى مبارك، خلال حواره الذى عرضه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "أعضاء الجماعة الإرهابية لديهم مولات فى مصر ويتاجرون فى كل شيء، ولذلك واحد منهم كان يتولى منصب وزير مالية الإخوان وقُدم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا".

وأكد أنه لا يتذكر اسمه بالضبط، ولكنه قبض عليه، وتمت محاكمته عسكريًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية لديهم تجارة كبيرة فى مصر ولا يوجد لديهم مشكلة فى التمويل.


وأوضح أن الدولة كانت تتعامل معهم بحيادية ولم تكن هناك مشكلة لأنهم مواطنون مصريون يعملون فى مصر ويتاجرون.

وتوفي اليوم، الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، وأكد عدد من المقربين من أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفاته.


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.


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