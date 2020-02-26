استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار في أول تعاملات اليوم الأربعاء، مُسجّلا 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع طبقًا لما جاء بتسعيرة البنك المركزي.

ووصل أقل سعر صرف للدولار ببنك الاستثمار العربي ليُسجّل 15.49 جنيه للشراء و 15.59 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار ببنوك "بلوم، التنمية الصناعية، مصر، الإسكندرية، التجاري الدولي، الأهلي اليوناني" نحو 15.512 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك" العربي الأفريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي،" نحو 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.