لبشرة مشرقة .. جربي هذا الماسك

تحلم الكثير من الفتيات بالحصول على بشرة جميلة ومشرقة مما يدفعهن لتجريب الكثير من مستحضرات التجميل ووضع كميات كبيرة من المكياج ولكن يمكن تحقيق هذا الحلم بسهولة من خلال استخدام بعض الماسكات الطبيعية.





قدم موقع " boldsky " خطوات عمل ماسك طبيعي لتنظيف البشرة والمسام من الشوائب والدهون مما يساعد فى الحصول على بشرة افتح واكثر صحة .





مكونات ماسك

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج

فص من الثوم المطحون

بضع قطرات من زيت اللوز





طريقة استخدام الماسك:

- امزجيها جميع المكونات جيدا باستخدام شوكة حتى تصبح عجينة ناعمة.

- قومى بغسل وتطهير وجهك جيدا ثم ضعى الماسك.

- اتركيه لمدة 20 دقيقة ، واغسليه بماء فاتر وقومي بغسل وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام.







