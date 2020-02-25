AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لبشرة مشرقة .. جربي هذا الماسك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:01 م
لبشرة مشرقة .. جربي
لبشرة مشرقة .. جربي هذا الماسك
Advertisements
اسماء محمد
تحلم الكثير من الفتيات بالحصول على بشرة جميلة ومشرقة مما يدفعهن لتجريب الكثير من مستحضرات التجميل ووضع كميات كبيرة من المكياج ولكن يمكن تحقيق هذا الحلم بسهولة من خلال استخدام بعض الماسكات الطبيعية.

قدم موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك طبيعي لتنظيف البشرة والمسام من الشوائب والدهون مما يساعد فى الحصول على بشرة افتح واكثر صحة .

مكونات ماسك 
ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج
فص من الثوم المطحون 
بضع قطرات من زيت اللوز

طريقة استخدام الماسك:
- امزجيها جميع المكونات جيدا باستخدام شوكة حتى تصبح عجينة ناعمة. 
- قومى بغسل وتطهير وجهك جيدا ثم ضعى الماسك.
-  اتركيه لمدة 20 دقيقة ، واغسليه بماء فاتر وقومي بغسل وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في فصل الشتاء.. 3 وصفات فعالة ورخيصة الثمن لعلاج مشاكل البشرة الجافة

بعد التعرض للأمطار طريقة طبيعية لتنظيف البشرة

تخلصي من التجاعيد وإرهاق البشرة في 15 دقيقة

رخيص وآمن.. أفضل ماسك طبيعي للبشرة الدهنية

لو عندك مناسبة.. أسرع ماسك لـ تبييض البشرة

ترشيحاتنا

وفاة حسني مبارك.. تحضيرات دفن الرئيس الأسبق في مدافن العائلة.. فيديو

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

أحمد موسى: جنازة عسكرية لـ حسني مبارك بأمر من الرئيس السيسي

المناوي يكشف كواليس مكالمة للرئيس مبارك قبل التنحي.. فيديو

كمال الجنزوري: يجب أن نحزن ونطلب الرحمة لـ حسني مبارك

وفاة حسني مبارك.. وائل غنيم ناعيا الرئيس الأسبق: كان محبا ومخلصا لمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور