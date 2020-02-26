محافظ القليوبية يترأس مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد.. تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه للإنشاء.. وتيسيرات لسرعة الانتهاء من المشروع

محافظ القليوبية يترأس مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد

تيسيرات لسرعة إنشاء مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد

تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء المستشفى

محافظ القليوبية يتابع المخطط الاستراتيجي بالتنسيق مع التخطيط العمراني









أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى المحافظات.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب وأعضاء مجلس الإدارة .





وأكد محافظ القليوبية أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجاري إنشاؤها في المحافظة، حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لخدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة .





وأعرب الهجان عن سعادته بالتعاون بين جامعة بنها والمحافظة والاستفادة من إمكانياتها في إقامة المشروعات التنموية علي أرض المحافظة موجها الأجهزة التنفيذية بتسهيل الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة لسرعة البدء فى تنفيذ مشروع المستشفى على أرض الواقع وإزالة أى عقبات تواجه المشروع.





من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة إن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يمثل أحد الأركان الأساسية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد كان ومازال يعد حلما لأبناء القليوبية، لتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.





وأعلن السعيد موافقة مجلس الجامعة علي تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة لتكون نواة للبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد، مطالبا مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة في إنشاء هذا المشروع العملاق والتبرع علي حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999، مؤكدا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد سوف يتكلف ما يقرب من مليار ونصف شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.





وأكد أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصى يعد إنجازا طبيا عظيما، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.





من ناحية أخري وافق المجلس خلال اجتماعه على توقيع عقد اتفاق مع احدى شركات الجهات المنفذة لإنشاء وتنفيذ مشروع المستشفى التخصصى الجديد.





كما استقبل محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، لمتابعة مناقشة المخطط الاستراتيجي لمحافظة القليوبية.





كان ذلك بحضور فريق من الاستشاريين والمتخصصين في مجال التخطيط العمراني بالهيئة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ومديري مديرية الطرق وإدارات التخطيط العمراني والشبكات الأرضية ومسئولي المكتب الفني وعدد من الإدارات المعنية.





وأكد "الهجان"، أن محافظة القليوبية تتسم بموقع استراتيجي مهم يربط بين أقاليم القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ويوجد بها العديد من شبكات الطرق والنقل الإقليمية (مترو – سكة حديد – نهر النيل ) التي تمر وتخترق وتحد المحافظة من جميع الاتجاهات مما يحقق للمحافظة فرص نقل ركاب وبضائع ممتازة وإمكانية وصول عالية، بالإضافة إلى وجود مشروع يتم العمل على تنفيذه للنقل الجماعي وطرق قومية مقترحة سوف تسهم في سهولة الحركة المرورية داخل المحافظة فضلا عن وجود شبكة سكة حديد وخطوط مترو الأنفاق التي تمر بالمحافظة بالإضافة إلى تكامل وترابط تلك الشبكات مع بعضها البعض بقوة ومع وسائل النقل الأخرى مما يحقق ميزة تنافسية لإتاحة فرص اقتصادية واستثمارية واعدة للقليوبية.





وأضاف رئيس هيئة التخطيط العمراني أن القليوبية تعد متنزه ومتنفس وظهير ريفي للقاهرة الكبرى ونواة استثمارية لوجستية زراعية وصناعية ومفصل رابط وداعم للنطاقات الإقليمية المحيطة، حيث يتنوع بها مختلف المجالات الزراعية كبورصة الدواجن وزراعة الموالح والفراولة والنباتات الطبية والعطرية وزراعة شجر التوت ومجالات التصنيع الزراعي والصناعات التكنولوجية والإلكترونية وصناعة مواد البناء وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة العطور والاستثمار كالمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب (أنشطة الاستثمار والتجارة والتخزين).





وأشار رئيس الهيئة الى أنه تمت مراعاة توجهات التنمية الاقتصادية بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة، وتقديم مقترح لإنشاء ميناء جاف وأنشطة لوجيستية فى مدينة بنها (تقاطع الدائرى الإقليمى مع طريق الإسكندرية) وإقامة سوق تجارى مركزى فى قها، ومركزين إقليميين للتجارة فى بنها والقناطر الخيرية (مخطط وزارة التجارة) وتنمية الزراعات المتخصصة والتصديرية وإحياء دور بورصة الدواجن وتنمية الصوب الزراعية لتدعيم اقتصاديات الزراعة والحفاظ على الأراضي الزراعية والصناعات الغذائية والأجهزة، والمعدات والتوسع في الإلكترونيات وصناعات الحرف المميزة.





كما تمت مراعاة مقومات التنمية الاقتصادية في مجالات الاستثمار السياحى لجزيرة الشعير (السياحة الريفية والترفيهية) بالقناطر الخيرية والاهتمام بآثار الدلتا وتنمية منطقة تل أتريب، وإنشاء مراسى نيلية بالقرى لتنمية السياحة الريفية وتطوير المسار الترفيهي للأتوبيس النهري من القناطر الخيرية إلى مدينة بنها، والخط من ماسبيرو إلى القناطر الخيرية، بالإضافة إلى إحياء مسار العائلة المقدسة المار بعدد من مدن القليوبية وتنشيطه سياحيا، فضلا عن مقترح إنشاء مكتب للسياحة بكل مدن القليوبية.



