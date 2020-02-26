التعازي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. زعماء العرب يعزون الرئيس السيسي وأسرة الراحل.. الاتحاد الأوروبي: ترك بصمته على البلاد.. بي بي سي: لعب دورًا محوريًا في قضايا المنطقة.. الراي: كنت قلب الكويت

بي بي سي: مبارك اختلف مع الإسرائيليين بشأن القدس والاستيطان

الراي: كم خونوك وكم ظلموك وكم دانوك لكنك حسني مبارك

جنبلاط: مبارك كان صديقاً كبيراً للبنان

الاتحاد الأوروبي: شخصية سياسية قادت مصر 30 عاماً

بن زايد: قائد عربي عمل بإخلاص من أجل العرب

الجار الله: الكويت كلها في حالة حزن

ملك البحرين: له دور في تعزيز العلاقات بين البلدين





تصدّر نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، الاهتمامات على المستوى المحلي والعربي والدولي، حيث سارع زعماء الدول العربية إلى تقديم واجب العزاء في وفاته، كما أبرزت وسائل الإعلام محطات في حياته.





فمن جهتها لخصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حياة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في عدد من المحطات التي لعبت دورًا محوريًا في بلورة معالم الدور المصري في القضايا العربية والإقليمية والدولية.





وأشارت إلى أن مبارك تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولى منصب الرئيس في أعقاب اغتيال السادات، في أكتوبر عام 1981..





وأوضحت أن مبارك فاز بفترات رئاسية متعاقبة، عبر استفتاءات وانتخابات يزعم معارضوه أنها كانت "شكلية"، لافتة إلى أن عهده شهد عودة مصر لعضوية جامعة الدول العربية عام 1989، وتحسن علاقات بلده مع الدول العربية، التي قاطع بعضها مصر، كما فعل العراق بقيادة صدام حسين، بعد عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.





وأكدت "بي بي سي"، أن مبارك لعب دورًا مهمًا في محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على مدار سنوات حكمه، ولعبت مصر في عهد مبارك دورًا بارزًا في محيطها الإقليمي.





وقالت إنه رغم العلاقات التي أقامتها مصر مع إسرائيل، اختلف مبارك مع الزعيم الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز عام 2009 حول مسائل مثل الاستيطان وتهويد القدس، لافتة إلى أن مبارك، مثل سلفه أنور السادات، تمتع بعلاقات قوية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومن بينها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.





في السياق ذاته، تقدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، بالعزاء في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، حيث بعثا ببرقيتي عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق".





وقال الملك سلمان علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".





من جانبه، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة قائلا:"تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق ـ رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".





وتقدّم السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، يوم الثلاثاء، بالعزاء في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم.





وكتب السفير النقلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص العزاء وصادق المواساة للشقيقة #مصر قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسرة الفقيد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، سائلًا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته".





في السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن تعازيه لعائلة وأقارب الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لقناة "يورونيوز"، إن "مبارك كان شخصية سياسية، قاد مصر لثلاثة عقود وترك بصمته على البلاد والمنطقة.





وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأعرب السلطان هيثم من خلالها عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي وأسرة الفقيد والشعب، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.





وبعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الثلاثاء، برقية تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الملك استذكر الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدًا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.





كما بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، برقيات تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.





واستذكر رئيس الوزراء في برقيته دور الرئيس الراحل في توثيق عرى التعاون والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدا بإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.





كما بعث رئيس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعث برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها سموه أحر تعازيه ومواساته، داعيًا الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.





وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، متابعيه من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى للتغريدات تويتر نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته يوم الثلاثاء، عن عمر 92 عامًا.





ونشر الشيخ محمد بن زايد صورة للرئيس الأسبق، وعلق "رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب".





وأردف في كلامه عن الرئيس الأسبق "أحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت.. جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة..".





ونعى الكاتب الكويتي، أحمد الجار الله، الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك الذي وافته المنية يوم الثلاثاء، قائلًا "الكويت بأكملها في حالة حزن وعزاء، ويوافق يوم رحيل مبارك يوم تحرير الكويت".





وقدم وليد جنبلاط، رئيس حزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بخالص العزاء لمصر في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





وقال "جنبلاط"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الأمانة التاريخية تقضي بالاعتراف أن الرئيس مبارك كان صديقًا كبيرًا للبنان، ووقف معنا في أوج المحنة بعد اغتيال رفيق الحريري لإخراج قوات النظام السوري، كما ساهم في إنشاء المحكمة الدولية". وأضاف "مصر العربية تبقى داعمًا لاستقرار لبنان واستقلاله ودولة محورية في الشرق العربي، رحمه الله".





وأعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، عن تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن العاهل الأردني بعث برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.. وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني أعرب في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بالفقيد، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.





من جانبها خصصت صحيفة "الرأي" الكويتية، افتتاحيتها لرسالة وجهتها إلى الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم.





وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "بعفويتك، بصدقك، بكلامك المباشر، بقلبك الأبيض، برؤيتك وحرصك على البيت العربي... توليت واحدة من أصعب المهمات التاريخية، فحمل كتفاك الأمانة من دون أي انحناءة رغم أن وزن الانفجار يومها لا مثيل له في حسابات الزمان.





سواد 1990 يظلّل منظومة دول وأوهام شعوب. جريمة غزو موصوفة لاغتيال دولة ما عرف عنها إلا بياض الرسالة. مزايدات وشعارات واستغلال لقضية فلسطين والتآمر الغربي وأفلام الجيش السادس الذي لا يقهر ودعايات الأصل والفرع الركيكة التي تحاول التشبه بالنازيين.. لكنك كنت هناك، حسني مبارك، زعيمًا يرى الصورة بأوضح تجلياتها ولا تهز العواصف حرفًا من مبادئه.. كنت هناك، تحوّل مصر حدودًا مؤقتة للكويت.





كنت هناك، تروي الأمور كما هي، وتحذر من المخاطر كما ستأتي، وتنبه المسكون بالرعونة المزهو بالديكتاتورية المعجون بالإجرام إلى أن قراءاته للمشهد الدولي علامتها «تحت الصفر» وإلى أن جريمته ستدمر منظومة الأمن العربي برمتها وتفتح الباب لهيمنات دولية وإقليمية غير عربية.





كنت هناك، تعيد تشكيل موقف عربي في حده الأدنى مهما كان «عكس السير»، وربما كانت قمم القاهرة بعد غزو العراق للكويت آخر عناوين المبادرات العربية رغم كل التخريب والتفخيخ الذي شهدته.





كم خونوك وكم ظلموك وكم دانوك لكنك حسني مبارك، تعود إلى المنابر فتقول الأمور كما هي.. كنت أول من كشف انفصال صدام حسين النهائي عن الواقع. سردتها بعفوية ومباشرة بعيدا من التكليف والتزييف: «قلت له يا صدام اطلع من الكويت... قللي جدي رسول الله».





تقدمت الصفوف عربيًا ودوليًا مدافعًا عن الحق ومؤيدًا لكل خطوة تسهم في إعلائه، ويشاء القدر ان يتزامن رحيلك مع ذكرى تحرير الكويت، هذا القرار الذي شاركت في صنعه، وعمدته القوات المصرية بالدم، ولن ينسى فضلك ونبلك وشهامتك وشجاعتك سوى الجاحد... رحمك الله. لك في قلب كل كويتي صورة، وفي وجدان كل كويتي مكان، وفي التاريخ الذي ستدرسه أجيالنا فصل مضيء اسمه حسني مبارك.