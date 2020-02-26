مؤمن سليمان يروي كواليس مواجهة الزمالك وصن داونز.. ودعاء موسيماني بين الشوطين

روي مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، كواليس المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره صن داونز في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2016.





وقال "سليمان"، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة نادي الزمالك:" الكرة لا تعرف المستحيل وعلى لاعبي الزمالك الصبر، إن لم تسجل مبكرًا في شباك الترجي بلقاء الخميس المقبل وعدم استعجال التهديف".





وأوضح: "بين شوطي مباراة العودة أمام صن داونز بملعب برج العرب، وجدت موسيماني المدير الفني للفريق جنوب الأفريقي يرفع يديه للمساء ويقول بالانجليزية (يا ربي 45 دقيقة)"، مشيرا إلى أنه استشهد بهذه اللقطة للاعبيه من أجل تحفيزهم على التعويض في الشوط الثاني خلال تلك المباراة.