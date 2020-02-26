عودة تامر عاشور لـ خطيبته دارين حلمي

نشرت خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقته.

وجاءت بعض التعليقات من الجمهور ومُتابعيها: "انتوا رجعتوا لبعض.. مش فسختوا؟.. يارب ترجعوا".





وجاء تعليق آخر من صديقاتها قائلة: "يا بختك تامر"، لترد "دارين" عليها: "طبعًا يا بخته".



كما عادت دارين لمتابعة حساب تامر عاشور بعد أن كانت حذفته لدى فسخ خطبتهما.



وكان خبر انفصال تامر عاشور ودارين حلمي أثار ضجة منذ فترة فور إعلانه، وذلك بعد أن أعلن الفنان المصري عبر حسابه على تويتر، الأمر، حيث كتب: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، لكنه قام بحذفها بعد دقائق قليلة، مما جعل الجمهور يظن أنه تراجع عن الأمر وأنه كان هناك سوء تفاهم بينهما وتم حله بالفعل.