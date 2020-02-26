مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء 26 -2 -2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا والمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا





ريال مدريد X مانشستر سيتي -10:00 مساء -BEIN SPORTS





ليون X يوفينتوس - 10:00 مساء - BEIN SPORTS





مواعيد ببطولة تشامبيون شيب





بلاكبيرن روفرز X ستوك سيتي - 9:45 مساء

هال سيتي X بارنسلي - 9:45 مساء

ميدلزبره X ليدز يونايتد - 9:45 مساء

ميلوول X برمنجهام سيتي - 9:45 مساء

شيفيلد وينزداي X تشارلتون أثلتيك - 9:45 مساء

فولهام X سوانزي سيتي - 9:45 مساء

ريدينج X ويجان أثليتيك - 10:00 مساء



