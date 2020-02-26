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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:00 ص
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الأربعاء 26 -2 -2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا والمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي:
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد X مانشستر سيتي -10:00 مساء -BEIN SPORTS 

ليون X يوفينتوس - 10:00 مساء - BEIN SPORTS

مواعيد ببطولة تشامبيون شيب

بلاكبيرن روفرز X  ستوك سيتي  - 9:45  مساء

هال سيتي X  بارنسلي  - 9:45  مساء

ميدلزبره  X  ليدز يونايتد - 9:45  مساء

 ميلوول X  برمنجهام سيتي - 9:45  مساء        

شيفيلد وينزداي  X  تشارلتون أثلتيك  - 9:45   مساء           

 فولهام  X  سوانزي سيتي - 9:45  مساء

 ريدينج  X  ويجان أثليتيك - 10:00  مساء

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