مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء 26 -2 -2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا والمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي:
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد X مانشستر سيتي -10:00 مساء -BEIN SPORTS
ليون X يوفينتوس - 10:00 مساء - BEIN SPORTS
مواعيد ببطولة تشامبيون شيب
بلاكبيرن روفرز X ستوك سيتي - 9:45 مساء
هال سيتي X بارنسلي - 9:45 مساء
ميدلزبره X ليدز يونايتد - 9:45 مساء
ميلوول X برمنجهام سيتي - 9:45 مساء
شيفيلد وينزداي X تشارلتون أثلتيك - 9:45 مساء
فولهام X سوانزي سيتي - 9:45 مساء
ريدينج X ويجان أثليتيك - 10:00 مساء