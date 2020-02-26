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برلمان

مشروعات البرلمان: تخفيف الأعباء الضريبية على المصانع يدعم الاقتصاد ويزيد الناتج المحلي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:51 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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ماجدة بدوى

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة في شأن تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب المصانع.

وقالت أبو السعد فى بيان صحفى لها إنها سبق أن تقدمت بأدوات رقابية وتشريعية بشأن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناشدت كثيرا بضرورة تخفيف الضرائب عن المصانع

وأكدت أن ارتفاع الضريبة العقارية على المصانع يؤدي إلى إغلاقها أو زيادة قيمة منتجاتها بما يشكل عبء على المواطن، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة، تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع.

وأوضحت "أبو السعد"، أن المصانع أو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية.

وأكدت أن هذه المشروعات لها دور في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وزيادة الناتج القومي.
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