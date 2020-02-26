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أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب وكورونا السبب.. اقرأ التفاصيل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:21 ص
أرتفاع أسعار الذهب
أرتفاع أسعار الذهب وكورونا السبب
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سمر صالح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء؛ ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تعتبر ملاذًا آمنًا.

 

وارتفعت الأسعار في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:27 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.9 في المئة في الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1646 دولارا.

 

وقال كايل رودا، من آي.جي ماركتس، إن "الناس قلقون من انتشار الفيروس في أنحاء العالم، وإنه سيصبح وباء.. ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث وهذا يُبقي على طلب الذهب إذ إن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد".

 

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى بدء التأهب لانتشار فيروس كورونا في البلاد مع تصاعد تفشيه في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

 

ومن المرجح أن تتجاوز تأثيرات التفشي الصين، إذ من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش في الربع الحالي، وفقا لما خلصت إليه استطلاعات للرأي أجرتها رويترز.

 

وانخفضت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي قادت فيه المخاوف بشأن الفيروس انخفاضا آخر في وول ستريت، ودفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية متدنية.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.9 %  إلى 2723.15 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 % إلى 932.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهرين أمس الثلاثاء.

 

وارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 18.08 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.1 % في الجلسة السابقة.

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