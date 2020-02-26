بصوت عمرو دياب.. رواد السوشيال ميديا يودعون حسني مبارك بهذه الطريقة.. فيديو

تشيع اليوم الأربعاء جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من دول عدة.





وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، فيما يوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بمقابر الأسرة في المقطم شرقي القاهرة، على أن يقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير.







