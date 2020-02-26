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أخبار البلد

بصوت عمرو دياب.. رواد السوشيال ميديا يودعون حسني مبارك بهذه الطريقة.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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مريم عزت
انتشر على موقع  التواصل الاجتماعى فيس بوك وموقع التدوينات تويتر فيديو مجمع إهداءً للرئيس الراحل مبارك، يحتوى الفيديو على صور للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ومقطع للشيخ محمد متولى الشعراوى يقول له : "إذا كنت قدرنا فليوفقك الله" ثم يختتم بأغنية "واحد مننا" للفنان عمرو دياب. 

ونال الفيديو إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 

الله يرحمه و يغفرله و يدخله فسيح جناته ويصبركم على فراقه

" إنا لله وإنا إليه راجعون " 
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولانقول إلا مايرضي ربنا .
نسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة وعظّم الله أجركم وجبر مصابكم وألهمكم الصبر والسلوان

عظم الله اجركم واحسن الله عزائكم 
رحلت شخصية عظيمة تعلمنا منها الكثير.
وندعو للرئيس مبارك بالرحمة والمغفرة
وانا لله وانا اليه راجعون.

تشيع اليوم الأربعاء جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من دول عدة.


وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، فيما يوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بمقابر الأسرة في المقطم شرقي القاهرة، على أن يقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب  بمسجد المشير.




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