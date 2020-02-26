شروط الحصول على دعوة مجانية لحضور مباراة المصري ونهضة بركان في الكونفيدرالية

تعلن إدارة النادي المصري عن بدء توزيع الدعوات المجانية لحضور مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس وذلك عبر المنفذ الموجود خلف المدرج البحري للاستاد على النحو التالي:





اولا : السادة أعضاء الجمعية العمومية المجددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019:





يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب كارنيه العضوية.





ثانيا : جماهير النادي المصري من غير أعضاء الجمعية العمومية:



