بالورود.. إدارة النادي المصري تستقبل بعثة نادي نهضة بركان المغربي

أتمت إدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي صباح اليوم مراسم استقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق والتي وصلت صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية القادمة من مدينة الدار البيضاء وذلك استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين معا والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





كان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا ويرأسها السيد عبد المجيد مضران نائب رئيس النادي وفد من مسئولي النادي المصري يتقدمه الأستاذ محمد كمال مدير العلاقات العامة واللواء نادر مراد مدير أمن النادي بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشئون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.



