خناقة بمحل تجاري في إيطاليا بعد انتشار فيروس كورونا.. فيديو

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورنا، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر2019؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وسجلت ايطاليا 12 حالة وفاة، فيما رفعت عدد المصابين لـ 374 حالة بفيروس كورونا.





وتتركز الحالات بشدة في منطقة لومباردي حيث تم تأكيد 322 إصابة.





وقبل قليل، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية".



