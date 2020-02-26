عبد المحسن سلامة: مشاركة المعارضة في جنازة مبارك شيء محترم ويقدر.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن الرئيس الأسبق مبارك كان قائدا عسكريا مشهود له بالشجاعة والإقدام ، التي ظهرت في الضربة الجوية الاولى في حرب أكتوبر .





وأضاف عبد المحسن سلامه خلات حواره لـ برنامج "حديث المساء"الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، ان مبارك كان قائدا عسكريا من الطراز الأول، وقام بدور مهم في إعداد ضباط القوات المسلحة، خلال حرب أكتوبر.





وأشار عبد المحسن سلامة سلامة ، الي أن اختياره كنائب للسادات جاء لبراعته البطولية خلال في حرب أكتوبر .





وأوضح سلامة، أن وجود معارضة في جنازة الرئيس الأسبق مبارك، شيء محترم ويقدر.





وتابع : ان بدايه تنامي الأعمال الإرهابية القذرة، كانت عند اغتيال الرئيس السادات ، وان الرئيس الراحل مبارك استطاع أن يقوم بعملية تهدئة المعارضة خلال ذلك الوقت، بعد أن تولى الحكم ، والاستمرار في عمليات لم الشمل .