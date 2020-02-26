نادي القضاة ينكس العلم حدادا على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

أكد المستشار رضا محمود السيد؛ المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر؛ تنكيس الأعلام أعلى النادي حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ حتى غروب شمس الجمعة الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٠.





وكان نادي القضاة نعى مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك كأحد قادة القوات المسلحة المصرية ورموز حرب أكتوبر المجيدة.





وقال النادي في بيانه: «ينعى نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدا وزعيما قدم لوطنه الكثير، أجل القضاء وقدره، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي وافته المنية، صباح اليوم، مستذكرا تاريخ عسكري طويل ومشرف لأبن من أبناء القوات المسلحة وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية».





واختتم النادي بيانه: «نتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».



